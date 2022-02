Giustizia: M5s su ergastolo ostativo, Perantoni relatore, lunedì testo in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge per la modifica della norme che regolano il cosiddetto 'ergastolo ostativo' "è pronta per essere discussa in Aula e il nostro auspicio è che possa essere approvata nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei tempi indicati dalla Corte costituzionale". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia. "Con il mandato al relatore, che sarà il presidente Mario Perantoni, il lavoro della commissione si è concluso positivamente. Il testo unificato approvato è in linea con le proposte che il Movimento cinque stelle ha portato avanti sin dal primo momento con l’unico obiettivo di mantenere - senza contravvenire alle indicazioni della Consulta - tutta l’efficienza di un istituto che, nel tempo, si è dimostrato di grande importanza per il contrasto della criminalità organizzata. La proposta di legge, tra i vari punti, prevede che debba essere il detenuto 'ostativo' a fornire prova di non avere più alcun rapporto con l’organizzazione criminale di provenienza, affinché il giudice possa decidere sulla sua richiesta di accesso ai benefici penitenziari. Inoltre, un altro aspetto per noi decisivo riguarda il tribunale di sorveglianza chiamato decidere sulle istanze dei detenuti per gravi reati legati alla mafia e al terrorismo, che sarà in composizione collegiale. La mafia, come hanno ricordato alcuni magistrati nel corso delle audizioni tenutesi in commissione, è un pericolo ancora attuale e non possiamo permetterci di indebolire gli strumenti a nostra disposizione per contrastala. Al contrario, con questa proposta di legge, aggiorniamo un mezzo straordinario per la lotta alla criminalità organizzata, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini". (Com)