Ucraina: Sangalli (Confcommercio), rischio impatti gravissimi su cittadini e imprese, riaffermare principi libertà e democrazia

24 luglio 2021

- “In queste ore drammatiche, vanno anzitutto riaffermate le ragioni della libertà, della democrazia e del diritto internazionale, rinnovando piena solidarietà nei confronti dell’Ucraina". Lo afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. "E’ il momento della compattezza europea ed atlantica e di un lavoro senza sosta, come ha dichiarato il presidente Draghi, per la risoluzione di una crisi gravissima e con impatti profondi per cittadini ed imprese in uno scenario già segnato dalla persistenza delle conseguenze della pandemia e dall’impennata dell’inflazione e dei costi energetici”, aggiunge. (Rin)