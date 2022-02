Lavoro: a Napoli sesto congresso Cisl Funzione Pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Si terrà i prossimi 15, 16, 17 marzo, a Napoli, presso la Mostra d'Oltremare a Napoli, il sesto congresso nazionale della Cisl Funzione Pubblica, dal titolo "Creare tutto dal nuovo. Lavoro, Partecipazione e sviluppo integrale della Persona per i servizi pubblici di domani". L'annuncio in una nota: Il 15 marzo, a partire dalle ore 15, si terranno due panel di approfondimento tematici. Dalle 15 alle 17 nel focus "La riforma che serve: ruolo e identità della Polizia Locale" si confronteranno Massimiliano Fedriga. Presidente Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome; Antonio Decaro, Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani; Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato Ministero dell'Interno; Giuseppe Brescia, Presidente Iª Commissione Affari Costituzionali Camera Deputati con Giancarlo Cosentino, Coordinatore Nazionale Cisl Fp Polizia Locale". E ancora: "A partire dalle ore 17:30, nel focus "La Sanità alla sfida del futuro. Una nuova rete di servizi alla persona", interverranno Roberto Speranza, Ministro della Salute; Federico Gelli, Presidente Fondazione Italia in Salute; Silvio Brusaferro, Presidente Iss e Maurizio Petriccioli, Segretario Generale Cisl Fp Nazionale. Il 16 marzo, dalle ore 15, al focus "Dal Patto per il lavoro e l'Innovazione ai nuovi contratti pubblici. Cambia la Pa!", si confronteranno Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione; Antonio Naddeo, Presidente Aran; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Maurizio Petriccioli, Segretario generale Cisl Fp". (Ren)