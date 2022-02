Sicurezza: De Corato, finalmente Sala si è accorto dei problemi della città e ha commissariato Granelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sindaco Sala si è finalmente accorto che la città non è poi così sicura come ha sempre sostenuto e ha deciso di commissariare l'assessore alla sicurezza Marco Granelli, affiancandogli, senza che questo glielo avesse chiesto, un super esperto da lui stesso direttamente scelto. Speriamo che non si tratti di un professionista che pensi più a spiegare e a capire le origini antropologiche dei criminali e dei crimini commessi. Questo si potrà fare in un secondo momento, dopo che l'emergenza sicurezza sarà superata”. Lo afferma l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, commentando gli ennesimi fatti di sangue a milano e la decisione del sindaco di potenziare i controlli nella zona della movida e nei week end con più uomin i delle forze dell'ordine."Oggi ammettendo l'esistenza di gravi problemi di sicurezza e delinquenza – prosegue De Corato - chiede aiuto al Prefetto e più uomini alla Prefettura, anche se, come sempre la sua ricetta per le baby gang e la violenza giovanile resta quella di affidarsi agli psicologi. Forse si è dimenticato che la scorsa estate aveva anche redatto un protocollo per le problematiche legate alla 'movida molesta', evidente inutile visto quello che registriamo, l'ennesimo fallimento delle politiche da lui portate avanti nella passata legislatura. Di questo i milanesi dovrebbero preoccuparsi". (Com)