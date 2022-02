Covid: Invidia (M5s), stabilire tempistiche per superamento green pass su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo "di non prorogare oltre il 31 marzo lo stato di emergenza è un importante passo avanti verso la fuoriuscita dall’epidemia. A fronte di ciò, pur riscontrando l’assenza di uno specifico piano, accolgo positivamente l’apertura del ministero del Lavoro, arrivata in risposta a una mia interrogazione in commissione Lavoro alla Camera, a un progressivo ritorno alla vita ordinaria e quindi al superamento dell’utilizzo del green pass e del super green pass sui luoghi di lavoro. Misure già in vigore da diversi mesi". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Niccolò Invidia. "Per il M5s - ricorda il parlamentare - adeguatezza e proporzionalità sono sempre stati i principi che hanno ispirato la strategia di contenimento del Covid-19. Ora che, come sottolineato ieri dallo stesso premier Mario Draghi, la situazione epidemiologica è in miglioramento, è il momento di stabilire rapidamente il piano e la tempistica per superare queste due misure". (Com)