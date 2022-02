Ucraina: Borrell convoca ambasciatore russo presso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto della risposta dell'Unione europea all'invasione russa dell'Ucraina, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incaricato il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino, di convocare oggi a Bruxelles l'ambasciatore della Federazione russa l'Unione europea, Vladimir Chizhov. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Nel loro incontro, il segretario generale Sannino ha trasmesso la più ferma condanna dell'Ue "dell'invasione ingiustificata e non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione Russa" e la richiesta al presidente russo Vladimir Putin "di cessare immediatamente le operazioni militari e ritirare incondizionatamente tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina".Il segretario generale Sannino ha informato l'ambasciatore Chizov che la ferma risposta dell'Ue all'aggressione russa sarà decisa nella riunione straordinaria di oggi del Consiglio europeo, e comprenderà "un nuovo, duro pacchetto di misure restrittive, sia settoriali che individuali, pienamente coordinato con i partner transatlantici dell'Ue e con quelli che la pensano come l'Unione". (Beb)