Ucraina: Delrio (Pd), parlamentari descrivono situazione drammatica, non perdere tempo

21 luglio 2021

- Alla Camera dei deputati si è tenuto un collegamento "con i colleghi del Parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico", informa su Twitter il parlamentare del Partito democratico, Graziano Delrio. "Le loro parole descrivono una situazione drammatica, di vera e propria guerra. Non c’è tempo da perdere per aiutare una comunità già provata", aggiunge. (Rin)