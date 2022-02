Moldova: leader Transnistria, non c'è motivo di introdurre lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nella regione della Transnistria è stabile e non è necessario introdurre lo stato d'emergenza. Lo ha detto il leader di Tiraspol (capoluogo della Transnistria, regione separatista filo russa della Moldova orientale), Vadim Krasnoselskii, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia di stampa "Agora.md". Krasnoselskii ha affermato che la situazione nella zona di sicurezza è stabile e sotto controllo. "Nel contesto degli eventi in corso in Ucraina, la situazione nella regione della Transnistria è completamente controllata e viene garantita la stabilità e la sicurezza delle persone. Tutti i sistemi statali funzionano", ha affermato Krasnoselskii secondo cui la situazione nella zona di sicurezza è stabile. "Ai posti di blocco esterni controllati da Tiraspol verranno forniti aiuti ai rifugiati. Le persone sono invitate a evitare di viaggiare in Ucraina", ha continuato Krasnoselskii. (Rob)