Ucraina: Biden convoca Consiglio di sicurezza nazionale, alle 18 nuove sanzioni contro la Russia

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha convocato per questa mattina un incontro del Consiglio di sicurezza nazionale sugli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando fonti della Casa Bianca. Nella “Situation Room” sono stati convocati alle 7 ora locale (le 13 in Italia) la vice presidente Kamala Harris, il consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan, la segretaria del Tesoro Janet Yellen, il capo di Stato maggiore congiunto delle forze armate Mark Milley, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il direttore della Cia Bill Burns. Sempre in giornata, alle ore 12 (le 18 in Italia) Biden dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con restrizioni per le più grandi istituzioni finanziarie del Paese e misure mirate contro l’entourage del presidente Vladimir Putin.(Nys)