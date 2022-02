Speciale energia: Germania, Kemfert (Diw), possibile ridurre dipendenza da gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrà ridurre notevolmente la propria dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia, “se riuscirà ad aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione di elettricità all'80 per cento entro il 2030”. Ciò è “fattibile, ma richiede un approccio ancora più rapido” allo sviluppo delle fonti di energia pulita. È quanto affermato da Claudia Kemfert dell'Istituto per l'economia tedesca di Berlino (Diw). Secondo l'Ufficio federale di statistica (Stba), nella scorsa estate, la quota di energie rinnovabili nel mix energetico della Germania era al 43,1 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per innalzare tale soglia,” l'industria deve ora essere decarbonizzata il più rapidamente possibile, migliorando l'efficienza energetica e utilizzando energie alternative invece di petrolio e gas”. Inoltre, gli edifici dovrebbero essere resi con maggiore velocità efficienti per l'energia. Secondo Kemfert, il governo federale dovrebbe promuovere “aiuti economici mirati” per entrambi gli obiettivi. Intanto, il rincaro di petrolio e gas grava sull'economia, ma potrebbe essere un motore per la transizione energetica. Per l'esperta del Diw, attraverso il consistente ampliamento delle rinnovabili, il risparmio e le misure di efficientamento nel settore industriale sarà possibile contenere i costi del balzo del prezzo dell'energia. Secondo Kemfert, infatti, “le energie rinnovabili hanno un effetto di riduzione dei prezzi”. L'esperta de Diw ha, infine, affermato: Gli investimenti nella transizione energetica con più energie rinnovabili, più mobilità elettrica su strade e ferrovie, migliori ristrutturazioni edilizie e un'industria decarbonizzata creano enormi opportunità economiche, valore aggiunto e posti di lavoro”. (Geb)