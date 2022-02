Speciale energia: Cingolani, decreto incentivi per idroelettrico sarà approvato nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi del Pnrr è contemplata una revisione della normativa per le concessioni idroelettriche per un'assegnazione trasparente su base competitiva: stiamo lavorando alla misura che sarà adottata nei tempi previsti. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo a interrogazioni sulle iniziative per lo sviluppo del settore idroelettrico nazionale, nell'ottica di tutelarne il carattere strategico in termini di sicurezza energetica. "La commissione Ue aveva avviato una procedura sanzionatoria nei confronti dell'Italia. La Francia ha rinnovato le concessioni fino al 2041: noi aspettiamo di capire come reagirà l'Ue e nel prossimo periodo lavoreremo a questo", ha aggiunto il ministro, che ha poi spiegato come la situazione delle concessioni in Italia sia molto variegata", ha concluso. (Rin)