Speciale energia: Fassina (Leu), decisiva autonomia Ue su conflitto Russia e Ucraina

- La transizione energetica da priorità per il contrasto al cambiamento climatico è diventata anche decisiva variabile geopolitica, economica e sociale. Ora, è evidente anche sull'energia la fallacia della lettura ideologica della 'fine della Storia' celebrata subito dopo l'89. Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina, in replica all'informativa urgente del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. "È tornata ad essere innegabile la rilevanza della politica e degli interessi nazionali nel funzionamento del cosiddetto mercato. Nel conflitto tra Russia e Ucraina, l'Unione europea deve avere meno subalternità agli Stati Uniti nella lettura dei comportamenti del Cremlino. Sul versante dell'energia, è particolarmente visibile che i nostri interessi non coincidono totalmente con quelli di Washington. Ma l'autonomia energetica del 'vecchio continente' non si improvvisa. Va costruita con una visione strategica e con passi quotidiani. Innanzitutto, vanno immediatamente corrette le Direttive europee di regolazione del mercato dell'energia così penalizzanti per i contratti di medio-lungo periodo. Poi, va messa in campo una capacità d'acquisto comune, ossia la forza di 450 milioni di consumatori. Infine, vanno realizzate infrastrutture di stoccaggio condivise. Lo scenario di politica energetica europea deve fare da fondo per le scelte nazionali. Siamo di fronte ad un passaggio di fase. Il pronto soccorso per famiglie e imprese deve stare dentro una prospettiva chiara", aggiunge Fassina. (Rin)