Speciale energia: Ucraina, Di Maio, crisi con la Russia ha forte impatto su sicurezza energetica

18 ottobre 2021

- La crisi tra Russia e Ucraina ha un impatto molto forte sul fronte dell’energia. Lo ha affermato lo stesso Di Maio, nel corso di un’informativa alla Camera sulla situazione in Ucraina. “L’attuale scenario di crisi si inserisce in un contesto di forte dipendenza sul piano energetico: Unione Europea e Regno Unito importano complessivamente il 40 per cento del gas dalla Russia”, ha spiegato Di Maio, rilevando tuttavia come “anche Mosca dipende fortemente dagli introiti dell’export di energia e l’Europa è, appunto, il suo miglior cliente”. Il gasdotto Nord Stream 2 “offrirebbe alla Germania una rotta alternativa rispetto alla via ucraina, ma sempre legata alle forniture russe, ha aggiunto Di Maio, ricordando come il cancelliere tedesco Olaf Scholz, “in risposta dell’aggravarsi della crisi, ha sospeso le procedure autorizzative del nuovo gasdotto”. Il gas russo che arriva in Italia transita interamente per i gasdotti ucraini, “una ragione in più per evitare il conflitto”, ha proseguito il ministro. “Disinnescare la minaccia sull’approvvigionamento via Ucraina – che finora è stato per l’Italia regolare – significherebbe anche allentare le tensioni dei mercati. Tensioni che, come ben sappiamo, hanno riflessi sui prezzi del gas”, ha rilevato Di Maio. (Res)