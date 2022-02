Speciale energia: A2A si aggiudica 5,4 gigawatt nella terza asta del mercato della capacità indetta da Terna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella terza asta del capacity market indetta da Terna per l’anno di consegna 2024, A2A si è aggiudicata 5,4 gigawatt totali di capacità a livello nazionale, di cui 1,3 di nuova realizzazione. Lo riferisce una nota. Il portafoglio aggiudicato dal Gruppo, con un mix di soluzioni tecnologiche che include impianti a gas, storage elettrochimici e impianti a fonte rinnovabile (idroelettrico e solare), contribuisce a garantire la flessibilità e la decarbonizzazione del sistema elettrico italiano, in linea con gli obiettivi del piano industriale di A2A. Per la capacità esistente il contratto annuale ha un prezzo di aggiudicazione pari a 33 mila euro per megawattora all’anno. La capacità nuova prevede un contratto di 15 anni con un prezzo di aggiudicazione pari a 70 mila euro per megawattora all’anno per la capacità già autorizzata, e di 48.110 per quella ancora da autorizzare. (Com)