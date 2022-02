Speciale energia: Vietnam-Usa, colloquio Phuc-Kerry su clima e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha ricevuto a Hanoi l’inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, in visita fino al 25 febbraio. Phuc, riferisce “Viet Nam News”, ha assicurato che il suo Paese sta raddoppiando gli sforzi per porre fine alla produzione di energia alimentata a carbone entro il 2050 e a rispettare l’impegno ad azzerare le emissioni di anidride carbonica entro lo stesso anno, come affermato dal primo ministro Pham Minh Chinh nell’ultima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26). Phuc ha sottolineato che il Vietnam ha bisogno non solo di finanziamenti, ma anche di tecnologia e manodopera per lo sviluppo di progetti eolici, solari e idroelettrici, e che confida nella continuità dell’assistenza degli Stati Uniti. Inoltre ha evidenziato la vulnerabilità del Vietnam ai cambiamenti climatici, riferendosi soprattutto al basso corso del fiume Mekong. (Fim)