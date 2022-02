Speciale energia: Benamati (Pd), rinnovabili e gas nazionale per accrescere nostra autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo affrontando una crisi dei prezzi dell'energia grave e pericolosa che nel nostro Paese minaccia l'esistenza di molte filiere industriali e crea la possibilità di raffreddamento del Pil. Condividiamo la risposta urgente del governo tesa a mitigare i rincari, anche riducendo il carico fiscale e parafiscale sulle bollette, per famiglie, Pmi e imprese energivore". Lo ha sottolineato il capogruppo Pd in commissione Attività produttive, Gianluca Benamati, intervenendo in Aula per l'informativa urgente del ministro Cingolani sull'incremento dei costi dell'energia. "I 15 miliardi sino ad ora investiti ci dicono però che non sarà possibile continuare così per molto tempo. Oltre a una non più rinviabile pulizia della bolletta, per rimuovere tutti gli oneri impropri, occorrono anche misure strutturali per aiutare il nostro sistema energetico - basato su rinnovabili e gas - ad operare nelle condizioni migliori. Da questo punto di vista, occorre procedere con vigore nella penetrazione delle Fer-E e in parallelo interrompere il circuito per cui il prezzo dell'energia elettrica verde è 'incollato' ai prezzi di quella prodotta dal termoelettrico sui mercati all'ingrosso. Dobbiamo istallare le Fer-E previste dal Pniec - ha aggiunto - e accompagnarle con contratti di acquisto dell'energia prodotta a medio lungo termine, così da esaltare il vantaggio dei costi di produzione contenuti per questa tecnologia riversandoli sui consumatori domestici e industriali. In questo senso, velocizzare le attività della nuova Commissione Via e definire al più presto le aree di installazione idonee sono due punti importanti". (Rin)