Speciale energia: Brasile, Eletrobras, assemblea generale azionisti approva privatizzazione

- Complessivamente, il governo federale prevede che la privatizzazione di Eletrobras frutti circa 67 miliardi di real (11,3 miliardi di euro). Di questi, 25,3 miliardi di real (4,3 miliardi di euro) andrebbero al governo federale, per il rinnovo dei contributi in concessione per 22 impianti idroelettrici, mentre 32 miliardi di real (5,4 miliardi di euro) sarebbero trasferiti verso il Conto di sviluppo energetico (Cde) fondo creato per attutire eventuali aumenti tariffari nel corso degli anni e per sovvenzionare le politiche di settore. In ultimo 9,7 miliardi di real (1,6 miliardi di euro) andranno a compensare le spese per gli obblighi di investimento nel recupero dei bacini idrografici e nella contrattazione di energia termoelettrica di riserva nelle regioni nord e nord-est del paese. (Brb)