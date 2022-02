Speciale scuola: Roma, Sorgente Rem, conclusi lavori messa in sicurezza Viscontino, scuola torna a sua antica bellezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conclusi i lavori di messa in sicurezza della scuola Media Statale Ennio Quirino Visconti - da tutti conosciuta come il Viscontino - che ha sede nello storico Palazzo Ceva-Tiberi del rione Monti, in via IV Novembre 95. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, ha decretato ufficialmente la fine dei lavori eseguiti da Sorgente Rem, società del Gruppo Sorgente specializzata nel restauro conservativo di immobili di pregio, complessi monumentali, beni architettonici, artistici ed archeologici. Il Viscontino è ospitato in un immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela architettonica e il suo restauro e la sua messa in sicurezza hanno richiesto un intervento altamente qualificato. L’edificio, costruito nel Settecento come palazzo signorile, sorge all’interno del sito archeologico dei Mercati di Traiano, in parte sopra i resti delle botteghe traianee e fu acquisito dal Comune di Roma a seguito del decreto di esproprio per cause di pubblica utilità nel 1888. (Rer)