Speciale scuola: Monza, Santambrogio, bilancio previsione in salute, prioritari investimenti per edilizia scolastica e manutenzioni viarie

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Oltre ai lavori di manutenzione degli impianti (cancelli elettrici, ascensori e impianti antintrusione), sono previsti sette interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo di alcuni edifici scolastici e tre interventi di nuova costruzione scuole e palestre (l'ampliamento dell'edificio ex sede della scuola materna "Ferrario" del Comune di Agrate Brianza, per adibirlo a sede dell'Iis Floriani, la realizzazione della nuova sede per l'Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici "Milani" di Meda e la realizzazione di una tensostruttura ad uso palestra per l'Itc "Morante" di Limbiate) finanziati con risorse del Pnrr. Inoltre, sono stati inseriti l'intervento di miglioramento sismico e adeguamento antincendio dell'edificio scolastico sede dell'Iss "Marie Curie" di Meda e l'intervento di ristrutturazione del Centro Polifunzionale Emergenze Monza e Brianza in Agrate Brianza, rispettivamente, finanziati con mutuo BEI e con il fondo regionale per la ripresa economica. (Com)