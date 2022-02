Speciale scuola: Frosinone, comune, iniziati i lavori per la nuova scuola di Madonna della Neve.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori per la nuova scuola nel quartiere di Madonna della Neve, secondo le linee guida del progetto Gis (Green innovation school) voluto dall'amministrazione comunale di Frosinone. "Il nuovo plesso scolastico, infatti -si legge in una nota del comune di Frosinone-, sarà composto di una struttura a basso impatto ambientale, anche sotto il punto di vista energetico e di riciclo dei rifiuti. Per l'amministrazione comunale, infatti, l'individuazione di una sede scolastica per la scuola primaria 'Madonna della Neve' - Istituto Comprensivo Primo aveva carattere di estrema urgenza, al fine di poter garantire continuità al pubblico servizio". Si è provveduto quindi al noleggio di strutture modulari a basso impatto ambientale ed a uso scolastico da ubicare in area già nelle disponibilità dell'Amministrazione in via Madonna della Neve. (Com)