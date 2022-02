Speciale scuola: Covid, Pittoni, vince visione Lega, bene aperture nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Il Paese si rimette in moto se la scuola fa altrettanto: grazie al buon lavoro della Lega e alla lungimiranza di Matteo Salvini, vince la linea che, senza irresponsabilità o superficialità; porta alla cessazione dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo. Per milioni di alunni ciò significherà la fine dell'utilizzo della mascherina durante l'orario scolastico e non più quarantene, ma scuola in presenza e continuativa. Come Lega avevamo sempre sottolineato che, con i numeri registrati attualmente, la proroga dello stato d'emergenza non aveva alcun senso: bene che il governo abbia recepito le nostre indicazioni, garantendo ad alunni e famiglie, una fine di anno scolastico di apertura e partecipazione". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Mario Pittoni, vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Istruzione della Lega. (Com)