Ucraina: in corso combattimenti per aeroporto Gostomel e per Skadovsk e Chaplinka

- Le Forze armate dell'Ucraina stanno conducendo operazioni di combattimento attive nelle aree di avanzamento del nemico, tra cui l'aeroporto di Gostomel, così come per le città di Genichesk, Skadovsk e Chaplinka. Lo riferisce il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, citato dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". "Chiedo ai riservisti della difesa territoriale e a tutti coloro che sono in grado di tenere un'arma in mano di eliminare gli occupanti", ha dichiarato Zaluzhny rivolgendosi ai suoi connazionali. (Res)