Ucraina: Borrell ringrazia Kovachevski, Nord Macedonia allineata con decisioni Ue

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha chiamato il primo ministro Dimitar "Kovachevski, per ringraziarlo della decisione della Macedonia del Nord di allinearsi al 100 per cento con le decisioni di politica estera comune dell'Ue, comprese le nostre sanzioni in un momento in cui la nostra sicurezza europea è attaccata dalla Russia". Lo ha comunicato Borrell via Twitter. "Ciò riconferma il solido impegno della Macedonia del Nord nel suo percorso verso l'Ue", ha aggiunto. (Beb)