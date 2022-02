Lazio: sindacati, rinnovo Ccnl autoferrotranvieri, domani presidio sotto la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata di domani, in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri internavigatori, una delegazione di lavoratrici e lavoratori del settore sarà presente sotto la sede della Regione Lazio per chiedere un impegno concreto alla Regione al fine di sollecitare le associazioni datoriali e il Governo al rinnovo del contratto che viene negato da oltre 4 anni". Così in una nota i segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna di Roma e del Lazio. "In questi anni di pandemia - continua la nota - i lavoratori e lavoratrici del settore sono stati sempre presenti in prima linea, impegnandosi a garantire il servizio a tutti i cittadini, in condizioni sia sanitarie che di sicurezza proibitive. Chiediamo alla Regione Lazio di rendersi parte attiva e operare per raggiungere l'obiettivo della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale in tempi brevi". (Com)