Ucraina: Ecuador, respingere ogni atto che possa mettere in allarme la popolazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador "respinge ogni atto bellico che possa mettere in allarme la popolazione civile" in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Juan Carlos Holguin, riportando i contatti svolti sin dalle prime ore della mattina con gli ecuadoriani nel paese europeo, per il loro "trasferimento interno o all'estero". "La situazione è cambiata nel giro di poche ore", ha detto Holguin che ieri dava conto dell'assistenza fornita ai circa 360 connazionali residenti a Kiev e dintorni. Intervenuto alla 58esima riunione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'ambasciatore Cristian Espinosa, aveva esaminato la "situazione dei territori dell'Ucraina occupati in via temporanea", richiamando la "tradizionale vocazione di pace" dell'Ecaudor. (segue) (Brb)