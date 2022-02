© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per gli affari esteri e la difesa del governo greco (Kysea) ha tenuto una riunione di emergenza presieduta dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, in seguito all'offensiva russa in Ucraina. Secondo quanto reso noto dall'esecutivo, all'incontro parteciperà anche il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Kostas Skrekas. (Gra)