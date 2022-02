Speciale difesa: Colombia, presidente Duque all'Eln, non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'iniziativa, aveva denunciato alla vigilia il ministro della Difesa, Diego Molano, serve per "infondere terrore nella popolazione colombiana". "L'Eln è un gruppo narcoterrorista e criminale, con inoltre alcuni dirigenti codardi che si nascondono in Venezuela", ha detto il ministro ricordando che tutti gli alti papaveri della banda che sono passati in Colombia "son stati arrestati o abbattuti". Molano ha più volte avvertiti che la "Forza pubblica è interamente dispiegata sul territorio, per garantire la mobilità e il trasporto dei colombiani". Le autorità hanno nei giorni scorsi messo in collegamento l'annuncio del "paro" con le elezioni legislative di marzo, parlando di un clima atto a intimidire la popolazione orientandone il voto alle urne. (Mec)