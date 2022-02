Speciale difesa: Moldova, presidente Sandu, governo chiederà a Parlamento di dichiarare stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo moldavo chiederà al Parlamento di Chisinau di dichiarare lo stato di emergenza a seguito dell'attacco militare russo all'Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Moldova, Maia Sandu, in una dichiarazione alla stampa.Sandu ha inoltre chiesto ai cittadini moldavi in Ucraina di tornare a casa. "La Russia ha lanciato attacchi militari contro la vicina Ucraina, in flagrante violazione del diritto internazionale. La comunità internazionale è unanime nel condannare questo atto di guerra. Ho convocato il Consiglio supremo di sicurezza. Abbiamo stabilito che il governo chiederà al Parlamento di dichiarare lo stato di emergenza. Abbiamo ordinato l'intensificazione degli sforzi di pattugliamento delle suddivisioni del ministero della Difesa al fine di prevenire possibili sfide. Chiedo ai cittadini della Moldova che si trovano in Ucraina di tornare a casa. Diversi voli per l'Ucraina sono atterrati a Chisinau. Tutti i valichi di frontiera sono aperti e operano in modalità estesa con forze aggiuntive. C'è un aumento del flusso di transito di frontiera. Aiuteremo le persone che hanno bisogno del nostro supporto. Al momento, siamo pronti ad ospitare decine di migliaia di persone. Siamo in contatto con diverse organizzazioni umanitarie e con gli Stati vicini per poter gestire una situazione migratoria più difficile", ha detto Sandu. (Rob)