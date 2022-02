Speciale difesa: Ucraina, Castellone (M5s), aggressione russa ingiustificata e inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza. Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, che aggiunge: "Non possiamo accettare una violazione del diritto internazionale e siamo accanto al popolo ucraino, a difesa dei valori democratici e della libertà dei popoli. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente con unità e determinazione", conclude. (Rin)