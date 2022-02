Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri romeno, chiesta attivazione articolo 4 del Trattato Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha chiesto l'attivazione dell'articolo 4 del Trattato di Washington, che istituisce un meccanismo di consultazione tra gli alleati della Nato, nel contesto del conflitto in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, scrivendo su su Twitter. "A seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, ho invitato la missione romena presso la Nato a cercare, insieme ad altri alleati, l'attivazione dell'articolo 4 del Trattato di Washington - che stabilisce un meccanismo di consultazione tra gli alleati - sull'impatto della situazione attuale sulla sicurezza alleata", ha scritto Aurescu. A Bucarest, il presidente Klaus Iohannis ha convocato il Consiglio supremo della difesa nazionale e il primo ministro Nicolae Ciuca ha convocato, a livello di governo, la task force per la gestione della situazione generata dall'aggressione militare russa in Ucraina. (Rob)