Speciale difesa: Ucraina-Russia, presidente Turchia Erdogan convoca riunione emergenza

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha convocato una riunione d'emergenza per analizzare gli ultimi sviluppi del conflitto tra Ucraina e Russia. Lo riferisce il quotidiano turco filo-governativo "Daily Sabah". Alla riunione d'emergenza partecipano il vicepresidente Fuat Oktay, il ministro della Difesa Hulusi Akar, il ministro dell'Interno Suleyman Soylu, il generale dello stato maggiore Yaşar Guler, il capo del Servizio nazionale d'intelligence Hakan Fidan, il direttore della comunicazione della presidenza Fahrettin Altun, e il portavoce presidenziale Ibrahim Kalin. Impossibilitato a partecipare, invece, il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, impegnato in un viaggio diplomatico in Kazakhstan. (Tua)