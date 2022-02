Libia: premier Dabaiba accoglie con favore decisione Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha accolto con favore la decisione dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato di Tripoli”, che ha respinto oggi gli emendamenti costituzionali votati lo scorso 10 febbraio dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk. “Accolgo con favore l'orientamento odierno del Consiglio di Stato di concentrare i propri sforzi sul raggiungimento di una base giuridica che consenta di raggiungere le elezioni il prima possibile e ci tenga lontani dallo spettro delle infinite fasi di transizione”, ha scritto Dabaiba in un post su Facebook. La decisione di oggi segna una potenziale battuta di arresto per l’insediamento a Tripoli di un ipotetico nuovo governo guidato dall’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha. I consiglieri hanno respinto in particolare il 12mo emendamento costituzionale, che prevede la nomina di un nuovo governo in carica per almeno 14 mesi, oltre alla formazione di un comitato di esperti per redigere una Costituzione che dovrà essere poi sottoposta a referendum. Il voto di oggi avviene dopo le convulse ore di ieri, quando misteriose interruzioni della corrente e le minacce di non meglio precisati gruppi armati avevano interrotto i lavori dell’organo consultivo.(Lit)