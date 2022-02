Centrosinistra: Sala, il mio futuro è la politica, ma fino al 2026 farò solo il sindaco di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre o quattro anni fa non sapevo se la politica sarebbe stato il futuro della mia vita o meno, ma ora lo so, e so che quello che farò da qua al 2026 è fare il sindaco di Milano". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione del confronto odierno tra il primo cittadino e l'ex candidato del centrodestra Luca Bernardo organizzato dall'associazione "Cronisti in Comune", rispondendo a chi gli ha chiesto cosa ci sia nel suo futuro politico. "Posso fare tutto, ma con un importante limite, fare il sindaco di Milano", ha sottolineato Sala. Riguardo al sentirsi o meno un "uomo di centro", il sindaco ha ribadito di non rispecchiarsi in tale definizione. "I miei interessi – ha dichiarato - vanno su un'area ambientalista e sociale. Abbiamo eliminato la parola socialismo con il lancio delle monetine a Craxi, ma nel mondo ci sono tante istanze socialiste da parte dei giovani". (Rem)