Turismo: Barilli (Radicali), settore piegato a Roma, rilanciarlo con politiche innovative (2)

- "Le politiche della notte sono ormai riconosciute in tutta Europa come un importante motore di sviluppo economico oltreché di emancipazione e di estensione dei diritti per i cittadini - prosegue Barilli -. Una seria e approfondita riflessione per rilanciare il turismo a Roma non può prescindere dal cambiamento dell'approccio legato alla vita notturna della città, che finora è stato soltanto di tipo securitario e rivolto esclusivamente all'ordine pubblico. Le politiche della notte intercettano trasversalmente diversi ambiti di interesse: sviluppo economico, cultura, mobilità, lavoro, sociale, gestione dei rifiuti ecc. Per attivare le politiche più adeguate proponiamo gli Stati generali della notte per coinvolgere tutti coloro che vivono, lavorano e fanno impresa in un grande piano strategico cittadino. Il sostegno alle attività in crisi è doveroso, lo è altrettanto offrire un nuovo modello di sviluppo per generare nuove opportunità", conclude il segretario. (Com)