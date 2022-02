I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Casa Bianca, situazione minaccia ancora sicurezza nazionale Usa - La situazione in Libia “continua a rappresentare una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti”. E’ quanto si legge in una nota della Casa Biaca, rilasciata il 22 febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di prorogare per un altro anno la dichiarazione di “emergenza nazionale” dichiarata per la prima volta il 25 febbraio 2011. “E’ necessario intraprendere misure di protezione contro il trasferimento di beni o altri abusi da parte di familiari, associati e altre persone della famiglia Gheddafi che lavorano per impedire la riconciliazione nazionale libica". (segue) (Res)