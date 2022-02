© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: spari e blackout alla votazione del Consiglio di Stato Tripoli - Blackout, movimenti delle milizie e spari hanno interrotto una sessione dell’Alto Consiglio di Stato, il “Senato di Tripoli”, che ieri sera avrebbe dovuto esprimersi sulla designazione di Fathi Bashagha a primo ministro di un nuovo governo. Lo ha denunciato il presidente del Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, in una conferenza stampa tenuta ieri sera. “Di solito tenevamo le sessioni al Mahari Hotel, ma la sala era affollata e abbiamo scelto di andare alla Islamic Call Society Hall. L'elettricità è stata interrotta in tutto l'edificio e nell'aerea circostante. Abbiamo ricevuto informazioni di movimenti di gruppi armati vicino alla sede della riunione. Le forze di sicurezza ci hanno chiesto di uscire immediatamente. C'è stata una sparatoria e siamo riusciti a garantire l'uscita di tutti i membri sul retro”, ha detto Mishri. L’esponente dell’organo consultivo libico ha detto che gli emendamenti costituzionali adottati dal Parlamento di Tobruk (nell'est del Paese), che prevedono l’istituzione di un nuovo governo provvisorio ed elezioni tra molti mesi, sono stati “generalmente accettati”. Tuttavia, Mishri ha definito “inaccettabile” il “progetto” del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, per la Tripolitania, la regione della Libia occidentale. “Abbiamo detto a Fathi Bashagha che abbiamo preoccupazioni reali senza sufficienti rassicurazioni. Se non ci sarà un governo consensuale approvato dal Consiglio di Stato, egli non potrà svolgere il suo lavoro dall'interno di Tripoli”, ha concluso Mishri. (Res)