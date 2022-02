I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: ministro Esteri Israele, "attacco russo è grave violazione dell'ordine internazionale" - L'attacco russo all'Ucraina "è una grave violazione dell'ordine internazionale. Israele condanna l'attacco ed è pronto a fornire aiuti umanitari ai cittadini ucraini". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, commentando l'escalation militare in Ucraina. "Israele è un Paese dilaniato dalla guerra. La guerra non è il modo per risolvere i conflitti", ha affermato il capo della diplomazia. Lapid ha indicato che "le prime ore e i primi giorni di ogni guerra sono anche l'ultima occasione in cui ci si può fermare e tornare al tavolo delle trattative, mediate dai poteri, per dirimere pacificamente le controversie". Il ministro degli Esteri ha ricordato che "Israele ha relazioni profonde, lunghe e buone con la Russia e con l'Ucraina. Ci sono decine di migliaia di israeliani in entrambi i Paesi. Ci sono centinaia di migliaia di ebrei in entrambi i Paesi. Il mantenimento della loro sicurezza è in cima al nostro sistema di considerazioni". Infine, Lapid ha chiesto a tutti gli israeliani di "lasciare l'Ucraina ora mentre le strade sono ancora aperte". (segue) (Res)