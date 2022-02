I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: tre militari morti in raid israeliano vicino Damasco - E’ di tre militari morti e diversi danni materiali il bilancio di un raid aereo israeliano contro alcune infrastrutture militari nei pressi di Damasco. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”. Da quanto emerso, gli israeliani avrebbero attaccato dei convogli di armi iraniani giunti in Siria ieri sera e in procinto di essere distribuite nelle basi militari dell’esercito governativo sul confine con Israele. (segue) (Res)