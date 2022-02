© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: accordo da 15 miliardi di dollari tra Aramco e BlackRock per oleodotto - La compagnia petrolifera saudita Aramco e un consorzio di investitori internazionali guidato da BlackRock e Hassana, hanno raggiunto un accordo da 15 miliardi di dollari statunitensi sull’uso di una rete di gasdotti. Lo riferisce il portale informativo economico “Trade Arabia”. Da quanto emerso, si tratta di un prestito ventennale inerente a una rete di gasdotti di proprietà della Aramco gas pipeline company, una sussidiaria dell’Aramco. Proprio la Aramco gas pipeline, che gestisce la rete di gasdotti, ha concesso il 49 per cento delle proprie azioni alla BlackRock, permettendo al consorzio di investire e gestire l’infrastruttura energetica per vent’anni senza però influire sulla produzione e le attività dell’Aramco. Amin Nasser, l’amministratore delegato dell’Aramco, si è definito “soddisfatto dell’accordo e della sua entrata in vigore - in realtà l’accordo era già stato annunciato il 6 dicembre 2021 - si tratta del secondo grande accordo nell’ambito delle infrastrutture energetiche raggiunto tra noi e BlackRock, un partner affidabile anche per il prossimo futuro”. (segue) (Res)