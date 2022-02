© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: cinque società inserite in lista sostenitori terrorismo - Nella giornata di oggi, Abu Dhabi ha deciso di inserire cinque società e una persona nella lista di organizzazioni e individui che sostengono il terrorismo, procedendo al congelamento dei beni e dei fondi. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, secondo il quale le società sarebbero state accusate di finanziare o offrire sostegno materiale ai ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi. Da quanto emerso, le società sono Al Alameya express exchange, Al Hadaa exchange, Moath Abdullah Dael for import and export, Tanker Thari e Peridot, tutte attive nei settori finanziari e della logistica. (Res)