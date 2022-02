I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: aperitivi "no green pass" a Centocelle, controlli e sanzioni - Avevano pubblicizzato sui social una serata "No Green Pass" all'interno di alcuni locali pubblici in zona Centocelle, con la possibilità di entrare senza il certificato verde. Gli agenti della Polizia Locale, V Gruppo "Casilino", nell'ambito dei consueti controlli della zona, sono intervenuti in una di queste attività, trovando all'interno due persone prive di Green pass, subito sanzionate. (segue) (Rer)