I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: assessore Lazio, ministero Salute approva piano investimenti regionale per 109 milioni - Il nucleo di valutazione nazionale del Ministero della Salute ha approvato il piano di investimenti di 109 milioni per 18 interventi nella Regione Lazio. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato in un post su Facebook. "Un altro passo importante nel potenziamento dei servizi al cittadino e nell'ammodernamento tecnologico dei nostri presidi sanitari". Nel dettaglio, sono previsti 3.326.015 euro per il potenziamento della rete oncologica e esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendi nella Asl Roma 1; 3.127.226 euro per il potenziamento delle reti trauma e neurotrauma e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio e adeguamento della cabina Mt/Bt nella Asl Roma 2; 2.353.332 euro per il potenziamento della rete emergenza cardiologica e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio nella Asl Roma 4; 2.914.475 euro per il potenziamento delle reti trauma ed emergenza cardiologica e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio nella Asl Roma 5 e 4.248.181 euro per il potenziamento delle reti trauma e neurotrauma e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio nella Asl Roma 6. Ancora, per la Asl di Viterbo sono stati stanziati 3 milioni e 700 mila euro per l’attivazione Utn e la sostituzione dell’Acceleratore lineare, nella Asl di Latina 9 milioni e 400 mila euro per l’intervento di ampliamento dell’ospedale Santa Maria Goretti con la realizzazione di un nuovo edificio e 2.789.102 euro per il potenziamento della rete di emergenza cardiologica e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio. Per la Asl di Frosinone sono stati stanziati 4.792.513 euro per il potenziamento della rete oncologica e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio. Sono previsti inoltre 2 milioni 670 mila euro per la riqualificazione del reparto neurologia e l’acquisizione attrezzatura per il potenziamento della rete cardiologica dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata; 2.870.655 euro per il potenziamento della rete di emergenza cardiologica e l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini; 6.872.175 euro per la ristrutturazione e messa a norma del blocco parto e Tin e per l’acquisto delle attrezzature a potenziamento della rete cardiologica per il policlinico Umberto I. Infine, per la Fondazione Ptv, ci sono 5.996.265 euro per il progetto di sviluppo e potenziamento delle reti del completamento dell’ospedale e 1 milione e 220 mila euro per l’acquisizione di un angiografo biplano e una gamma camera; per l’azienda ospedaliera Sant’Andrea 2.236.829 euro per l’esecuzione dei lavori in adempimento della normativa antincendio e l’acquisizione di 2 angiografi fissi, compresi i lavori di installazione; 24 milioni e 980 mila euro per il progetto di sviluppo e potenziamento della radioterapia e la realizzazione del centro di protonterapia dell’Ifo; 23 milioni di euro per i lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica al policlinico universitario Agostino Gemelli e 2 milioni e 600 mila euro per l’acquisizione di attrezzature per Dea e Obi per il policlinico universitario Campus Bio-Medico. (segue) (Rer)