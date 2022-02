I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Turismo: Gualtieri, durissimo impatto crisi a Roma, calo 80 per cento e 410 hotel chiusi - I dati relativi all'impatto delle chiusure determinate dalla pandemia sul comparto del turismo in particolare a Roma, "sono durissimi. Nel 2021 a fronte di un calo di presenze del Paese del 36 per cento, a Roma il calo è stato dell'80 per cento. Oggi su 1.200 hotel, 410 sono chiusi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema della crisi del turismo. "Basti pensare alle procedure di licenziamento in corso in molti di questi hotel: 160 licenziamenti allo Sheraton, 47 Majestic, 41 Cicerone, 51 Ambasciatori Palace - ha ricordato Gualtieri -. Senza pensare alle imprese più piccole. Una situazione drammatica che i venti di guerra rendono ancora più drammatica. Abbiamo convocato questo consiglio sulla base di un assunto di riaperture e ripresa. Ma l'impatto su una città d'arte è così forte che, dopo anche una fase importante di sostegni, affidarci alla ripresa non sarebbe sufficiente". (segue) (Rer)