I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Ambiente: patto Anci-Anbi per sicurezza idrogeologica, Tagliavanti (Cciaa Roma) "azione importante" - L'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l'Associazione nazionale Consorzi gestione territorio ed acque irrigue (Anbi) firmano il protocollo d'intesa per l'attuazione di programmi in favore della sicurezza idrogeologica. L'accordo riveste particolare importanza in un Paese dove molta parte del territorio è soggetta a rischio frane o alluvioni. Alla presentazione del patto è intervenuto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Ci troviamo tutti noi a vivere tempi di grandi cambiamenti. In questa fase post pandemica, dobbiamo cercare di capire meglio cosa ha valore e tra queste c'è sicuramente il tema dell'acqua. Roma ha fatto dell'acqua la sua potenza, perché non sarebbe stata quella che è stata nella storia se non avesse avuto con l'acqua un rapporto particolare: pensiamo al Tevere, che ha difeso la crescita iniziale di Roma o come i romani trattavano l'acqua, come un elemento di civiltà - ha detto Tagliavanti -. Oggi ci troviamo di fronte un momento difficile perché c'è il cambiamento climatico, quindi anche questa risorsa, che noi davamo per scontato, può diventare scarsa e questo può creare tensioni anche geopolitiche. Quindi - ha sottolineato Tagliavanti - dobbiamo ricominciare a guardare l'acqua con maggiore rispetto e dando meno per scontato molte idee su questo tema. L'azione dei consorzi è fondamentale, così come quella dei Comuni, perché hanno bisogno di acqua e presidiano dei territori dove l'acqua ha il suo spazio naturale, che va rispettato. Quindi, questo patto è molto importante", ha concluso il presidente della Cciaa Roma. (Rer)