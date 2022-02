I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Saipem, in preconsuntivo 2021 ricavi a 6,875 miliardi, Ebitda negativo per 1,192 miliardi - Il preconsuntivo 2021 di Saipem si è chiuso con ricavi gestionali consolidati adjusted per 6,875 miliardi di euro (7,342 nel 2020), di cui 1,811 nel quarto trimestre. Stando ai dati esaminati dal consiglio di amministrazione, il margine operativo lordo (Ebitda) gestionale consolidato adjusted è negativo per 1,192 miliardi di euro nel 2021 (contro un dato positivo per 614 milioni l’anno precedente), e negativo per 901 milioni di euro nel quarto trimestre. Sul risultato annuale ha pesato per 1,02 miliardi la “backlog review” sui progetti E&C che ha comportato, in data 31 gennaio 2022, il ritiro degli outlook comunicati al mercato in data 28 ottobre 2021. Escludendo tale impatto, l’Ebitda gestionale consolidato adjusted annuale sarebbe stato negativo per 172 milioni di euro. Ha pesato inoltre, prosegue la nota, il protrarsi degli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19 sulle attività operative, con ritardi nell’esecuzione dei progetti e il rinvio delle decisioni di investimento nei settori di interesse. Il risultato operativo (Ebit) è negativo per 1,713 miliardi di euro, contro un utile di 23 milioni nel 2020. (segue) (Rin)