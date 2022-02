I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Orlando, Salvini mette a rischio tenuta esecutivo - Sulla tenuta del governo, in questo ultimo anno di legislatura, pesa "il rischio Salvini". Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista a "La Stampa" dice di temere le elezioni anticipate "per il Paese" e avverte: "Chi strappa in questo momento si assume una responsabilità molto grande". Quindi, bene ha fatto il premier Draghi "a lanciare un altolà" ai partiti della maggioranza, in vista di riforme legate al Pnrr su cui "non si può giocherellare". Orlando sottolinea l'urgenza di trovare un accordo con le parti sociali su rappresentanza e contrattazione dei salari, ma "se non ci riusciamo non possiamo rimanere fermi, non escludo la possibilità di intervenire per legge". E invita a un supplemento di riflessione su come "i superprofitti realizzati da alcune grandi aziende energetiche possano aiutare a contenere l'impatto del caro bollette, piuttosto che continuare a fare debito". Poi il ministro si sofferma sulla crisi ucraina e sulle sanzioni nei confronti della Russia, su cui non tutti sono d'accordo in Italia. Salvini ha espresso i suoi dubbi: è un atteggiamento ondivago che mal si addice a un Paese con una forte tradizione atlantica: "Non so quale sia l'intento o il retropensiero di Salvini, so che dentro la maggioranza c'è massima consapevolezza che l'Italia debba restare salda sul suo atlantismo e non possa essere l'elemento che indebolisce una risposta comune europea". "È evidente - continua - che, pur lavorando per aprire una via diplomatica, l'unico strumento di pressione e deterrenza restino le sanzioni. Congrue e mirate, ma se non si usa quella leva non si capisce quale altra si possa usare". (segue) (Rin)