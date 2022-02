I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Magrini (Aifa), Novavax può convincere gli scettici - Arriva il vaccino di Novavax. "In Italia è disponibile al momento con un milione di dosi. A breve ne arriveranno altri due. Speriamo che convinca gli scettici che hanno guardato con poca simpatia ai vaccini a Rna", auspica in una intervista a "la Repubblica" Nicola Magrini, direttore di un'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, in cui l'attività ferve come a inizio pandemia. La partenza di Novavax e della quarta dose per gli immunodepressi, la prossima approvazione di Moderna per i bambini delle elementari, l'affacciarsi del vaccino di Sanofi-Gsk, che dovrà ora essere valutato ed approvato, rendono questa fase impegnativa nonostante il rallentamento della pandemia. Al momento non dovremo tornare a vaccinarci: "La pandemia sta recedendo, i vaccini continuano a dare un'ottima protezione. Mi sembra prematuro parlare di una nuova campagna per tutta la popolazione. Sta invece partendo in questi giorni il richiamo booster per gli immunodepressi, che non hanno risposto alle tre dosi. Sono malati oncologici, persone con leucemie o sottoposte a forti cure immunosoppressive. Il loro sistema immunitario ha una bassa capacità di rispondere ai vaccini, per questo abbiamo autorizzato il booster". (Rin)