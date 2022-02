I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Eln, almeno 11 feriti durante "blocco armato" in protesta contro il governo - Almeno undici persone, tra cui quattro poliziotti, sono rimaste ferite durante il primo dei tre giorni di "blocco armato” ("paro armado"), una serie di attacchi in tutto il Paese indetta dall'Esercito di liberazione nazionale (Eln) per protestare contro il "cattivo governo" del presidente Ivan Duque. Lo riferisce "Radio Caracol". I guerriglieri hanno piazzato ordigni esplosivi in varie regioni della Paese. Il primo è esploso, ferendo un agente, nella città di Cucuta. Nel corso della giornata si sono verificati altri incidenti in varie regioni del Paese, in particolare nell'ovest e nel sud-ovest della Colombia. Alcune delle principali strade di accesso nel dipartimento del Cauca sono state bloccate da veicoli in fiamme, posti di blocco e oggetti sospetti. Al momento l'episodio più grave si è verificato nel municipio di San Gil, nel dipartimento di Santander, dove un ordigno è mentre la polizia cercava di rimuoverlo dalla strada. Sette agenti sono rimasti feriti. (segue) (Res)