I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: presidente Duque all'Eln, non ci faremo intimidire - Il governo della Colombia non si darà intimidire dall’Esercito di liberazione nazionale (Eln). Lo ha detto il presidente colombiano Ivan Duque, commentando le violenze registrate durante il primo dei tre giorni di "blocco armato” ("paro armado"), una serie di attacchi in tutto il Paese indetta dall’Eln per protestare contro il "cattivo governo" del presidente Ivan Duque. “Se vogliono parlare di pace, devono sospendere gli atti criminali e liberare gli ostaggi. Nel frattempo, continueremo a combatterli, come abbiamo fatto”, ha detto Duque. “Quello che abbiamo visto con l'attacco a infrastrutture e funzionari è un riflesso della miserabile codardia del terrorismo. L'Eln dica qual è il suo interesse elettorale”, ha aggiunto il capo dello stato, facendo allusione alle elezioni in programma nel Paese quest’anno. (segue) (Res)