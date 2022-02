I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Covid, via mascherine all'aperto nelle città con oltre 70 per cento di vaccinati - Il presidente colombiano Ivan Duque ha annunciato la fine dell’obbligo di mascherina all’aperto nelle aree del Paese in cui oltre il 70 per cento della popolazione è stata immunizzata contro il Covid-19. “Siamo al 65 per cento di popolazione vaccinata, ci sono già città che hanno addirittura superato il 70 per cento. Nei luoghi con una vaccinazione con due dosi superiore al 70 per cento verrà eliminato l'uso delle mascherine negli spazi aperti", ha affermato il presidente parlando alla stampa. Una delle città in cui verrà applicata la misura è la capitale Bogotà, dove la percentuale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è pari al 94 per cento. (segue) (Res)